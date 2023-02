Maltempo Ragusa: voragine sul ponte di Punta Braccetto | VIDEO

MeteoWeb

Forte preoccupazione nel Ragusano dove piove incessantemente da ieri. I vigili del fuoco hanno soccorso diverse persone rimaste bloccate con l’auto in panne, in una di queste una partoriente che doveva raggiungere l’ospedale.

Una voragine si è aperta sul ponte che sovrasta il canalone di Punta Braccetto, frazione marinara di Ragusa: la struttura sta letteralmente crollando e alcune case risultano isolate. Non si registrano al momento feriti.

