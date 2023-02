Maltempo, Schifani: “a Catania abbiamo rischiato una nuova Rigopiano”

MeteoWeb

“A Catania abbiamo rischiato una nuova Rigopiano, a causa dell’isolamento per neve di alcuni comuni. In nostro aiuto sono intervenuti due mezzi della Protezione Civile dalla Calabria”. Lo ha detto il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, incontrando i sindaci dei Comuni colpiti dal maltempo dei giorni scorsi.

“Non possiamo rincorrere le emergenze perché, con i cambiamenti climatici, stanno diventando la normalità“, ha detto Schifani oggi a Siracusa, dopo aver sorvolato con l’elicottero le zone colpite dal maltempo. “Non voglio fare una comparazione tra i danni subiti da ciascun territorio: ho sorvolato, con l’elicottero, le zone devastate dal maltempo, tra cui Comiso, in particolare ho visto l’allagamento che ha colpito le serre agricole, mettendo in ginocchio una produzione di eccellenza, stesso discorso nel territorio di Siracusa. Vi sono danni all’agricoltura e nei centri urbani“, ha aggiunto. Sulla frana al cimitero di Mineo, Schifani ha detto: “ce ne stiamo occupando. Condivido la preoccupazione del sindaco perché è un fatto senza precedente, per cui occorrerà intervenire. Bisognerà anche reperire i loculi che sono stati dismessi e credo che servirà reperire risorse grazie al contributo dei Vigili del Fuoco”.