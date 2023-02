Maltempo, si attiva lo stau: forti nevicate in Abruzzo nella notte. Le immagini da Sulmona | VIDEO

MeteoWeb

A Sulmona nevica in modo particolarmente intenso con una temperatura di -0,3°C ad appena 400 metri di altitudine sul livello del mare. Non è solo la peculiarità dell’inverno in Abruzzo, ma anche il risultato dell’effetto stau che si è attivato grazie alle correnti orientali che stanno determinando forti nevicate questa notte in tutta la dorsale appenninica orientale, non solo in Abruzzo ma anche nelle Marche.

Sono fenomeni che si intensificheranno ulteriormente nel corso della giornata di domani, Giovedì 9 Febbraio, per poi esaurirsi in serata. A corredo dell’articolo le immagini realizzate da Pierluigi Cocco per MeteoWeb da Sulmona pochi minuti fa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: