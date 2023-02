Il Medicane Helios flagella Malta: isola in ginocchio, un disperso | FOTO

MeteoWeb

Il Medicane Helios, che ha portato distruzione in Sicilia, ha continuato a flagellare nelle ultime ore Malta e Gozo, dove si conta un disperso e tanti danni. La pioggia è la più copiosa mai registrata a febbraio con 140,4mm caduti nella giornata di ieri, venerdì 10 febbraio. È più del doppio della media di questo mese.

Il forte maltempo, caratterizzato da piogge torrenziali e venti fortissimi, ha messo in pericolo la vita delle persone. Questa mattina è ripresa l’operazione di ricerca e salvataggio di una persona caduta nel mare agitato a La Valletta. L’operazione era stata sospesa ieri sera a causa della scarsa visibilità e delle condizioni meteorologiche. La Protezione Civile, inoltre, è intervenuta per salvare 17 persone rimaste intrappolate nelle loro auto, mentre numerosi edifici hanno subito danni strutturali. Le forti onde che hanno colpito le coste maltesi si sono abbattute sul nuovo terminal a La Valletta per i traghetti veloci tra Gozo e Malta. Una torre di guardia del XVII secolo a Ghajn Tuffieha è parzialmente crollata a causa dei forti venti. Danni anche in altri luoghi storici come il fossato della Cittadella a Gozo e il muro della penisola di Bighi, che è crollato.