3 palle di fuoco in 3 notti di fila: dopo la Francia e l’Italia, meteorite recuperato anche in Texas

Per gli astronomi che non sapevano come celebrare il decimo anniversario dell’evento di Cheliabinsk, il cielo ha riservato la migliore celebrazione che potessimo mai immaginare! Dal 13 al 15 febbraio, 3 palle di fuoco hanno attraversato i cieli di Francia, Italia e Texas e da tutti e 3 gli eventi, sono stati recuperati dei meteoriti.

L’ultimo evento in ordine cronologico è stato quello avvenuto vicino a McAllen, nel sud del Texas, il 15 febbraio, alle 23:22 UTC quando, secondo la NASA, è entrato in atmosfera un meteoroide di 60cm e 450kg. I residenti hanno sentito un forte boom sonico, le finestre tremare e una scossa simile a un terremoto. Il servizio meteorologico nazionale ha affermato che la palla di fuoco che ha accompagnato la meteora è stata abbastanza luminosa da essere rilevata dai satelliti. E i piloti di due aerei hanno riferito di averla avvistata.

L’agenzia spaziale americana ha rilasciato una mappa che mostra lo strewn field, ossia l’area in cui probabilmente sono atterrati i meteoriti. E il 18 febbraio è stato recuperato il primo frammento di meteorite.

L’asteroide 2023 CX1 in Francia

La prima palla di fuoco di questa straordinaria “tripletta” è stata generata dal settimo asteroide scoperto prima del suo ingresso nell’atmosfera. 2023 CX1 è stato scoperto 7 ore prima che entrasse nell’atmosfera terrestre sopra la Manica alle 2:59 UTC del 13 febbraio ed è stato ampiamente osservato e registrato da reti amatoriali e professionali come FRIPON e UKMON. L’enorme palla di fuoco generata ha illuminato i cieli in Francia, Gran Bretagna, Paesi Bassi e Belgio.

Due giorni dopo, un team composto da volontari professionisti guidati da FRIPON/Vigie-Ciel ha trovato il primo frammento di meteorite di circa 100g. Sono seguiti poi molteplici recuperi di frammenti: fino ad oggi, sono stati recuperati più di 10 frammenti di meteoriti e i team di ricerca stanno continuando a cercare pezzi di questo asteroide di 1 metro di diametro.

Il meteorite di San Valentino in Italia

39 ore dopo questa palla di fuoco, alle 17:58 UTC del 14 febbraio, un’altra palla di fuoco ha illuminato il cielo dell’Italia centro-meridionale. La palla di fuoco è stata ampiamente osservata da Italia, Croazia e Slovenia ed è stata registrata anche da 3 telecamere della rete PRISMA. Utilizzando queste registrazioni, PRISMA ha calcolato lo strewn field di meteoriti e ha indicato una zona a nord di Matera, allertando i media e la popolazione locale il 15 febbraio.

Lo stesso giorno, due fratelli, Gianfranco e Pino Lossignore, hanno trovato meteoriti atterrati sul balcone della casa dei genitori: il sasso caduto a 300km/h l’ha anche leggermente danneggiato! Sono stati recuperati numerosi frammenti, i 12 più grandi pesano 70g in totale. Le ricerche stanno andando avanti per cercare di trovare più frammenti.