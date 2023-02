Il mistero degli UFO avvistati in tutto il mondo, cosa sta accadendo? L’ufologo fa chiarezza

MeteoWeb

Nelle ultime ore, dagli USA alla Cina, si sta verificando l’abbattimento di numerosi oggetti volanti non identificati, i cosiddetti UFO. Ma di cosa si tratta? L’ufologo Angelo Maggioni, ondatore di A.R.I.A. (Associazione Ricerca Italiana Aliena), ha provato a dare una risposta scientifica a questa domanda. In questi ultimi giorni stiamo assistendo ad eventi che coinvolgono la sicurezza nazionale degli Stati Uniti d’America. Pochi giorni fa è stato abbattuto un pallone spia Cinese che ufficialmente secondo il governo della repubblica popolare Cinese sarebbe stato in realtà un semplice pallone aerostatico meteorologico sfuggito al controllo.

Dopo l’abbattimento però, essendo aumentati i controlli in tal senso, si è scoperto che il cielo americano era in realtà invaso da altri oggetti non identificati. I velivoli in questione, spiega Maggioni, volano a quote comprese tra i 20 mila e gli 80 mila piedi. Tre di questi sono stati avvistati tra il Montana e l’Alaska e sono stati abbattuti. Al momento, precisa l’ufologo, si sta procedendo al recupero dei detriti per una analisi e indagine approfondita. L’associazione italiana A.R.I.A, composta per lo più da ex militari, sta seguendo con molta attenzione lo svolgersi degli eventi per farsi un’idea più chiara di quanto sta accadendo. “Per indizi e somme delle prove esclude ci si possa trattare davanti ad una ipotetica invasione aliena“, precisano in una nota.

UFO? La confuzione regna sovrana

Nell’apprendere dalle varie fonti credibili e certificate, come ad esempio giornalisti della CNN e BBC, o come il comando di difesa aerospaziale nordamericano e l’Open Source Intelligence Monitor, quello che risalta di più è la grande confusione che si cela dietro a questi eventi, spiegano gli ufologi di A.R.I.A. in una nota.

“Si parla di oggetti cilindrici argentati che fluttuano in aria senza visibili motori di propulsione, stabili come farebbero esattamente i palloni, in alcune circostanze il portavoce del Pentagono li definisce palloni per poi smentirsi dopo, affermando non siano palloni, o di ricognizioni di aerei da combattimento che poi non avrebbero trovato riscontro nei presunti oggetti – scrive Maggioni in una nota – insomma una vera confusione, ma il dato eloquente, è dato dal fatto che ieri ad un certo punto si è deciso di investigare e sorvegliare i presunti oggetti e questo la dice lunga su improbabili minacce extraterrestri come molti ufologi vorrebbero far credere“. “Se fossero oggetti appartenenti ad entità aliene non rimandi al giorno successivo i dovuti controlli per neutralizzare l’ipotetica minaccia, anche perchè questi oggetti si trovano nella fascia sensibile di volo degli aerei civili”, sottolinea l’ufologo.

Controlli radar serrati

Un altro dato di fatto è che parrebbe siano stati aggiornati i “filtri” di controllo radar e chequesto abbia permesso di scovare questi presunti UFO, per lo più appunto palloni spia. E’ plausibile, secondo Maggioni, che questi affollino il cielo statunitense da molto tempo e che piloti di linea e militari abbiano scambiato per presunti UAP, nuovo nome per gli UFO, non appartenenti al nostro Pianeta.

Ipotesi avallata anche da Chris Mellon (ex Vice Assistente Segretario alla Difesa per l’Intelligence nelle amministrazioni Clinton e George W. Bush) e da Nick Pope (servitore per 25 anni nel Ministero della Difesa del Regno Unito). Il parere dell’ufologo Maggioni è che “potremmo trovarci di fronte a nuove tensioni tra Cina e USA con il coinvolgimento Russo, visti anche gli eventi in Ucraina, tra palesi ed evidenti test, da parte dei cinesi, per verificare la durata di risposta ad una eventuale minaccia su territorio Americano. Oltre che per verificare la vigilanza e la risposta militare per eliminare la presunta minaccia“. Nessun alieno all’orizzonte, dunque, anche perchè, precisa l’ufologo, “se bastasse un singolo missile (X9) per abbatterli allora dovremmo rivedere l’intera storia sulla presunta evoluzione tecnologica aliena“. Gli extraterrestri risulterebbero inadeguati e poco evoluti. “No non è così facile stanare un presunto oggetto alieno e no, non è così facile abbatterlo“, conclude Maggioni.