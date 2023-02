Oggetti volanti abbattuti nei cieli del Nord America: gli USA svelano di cosa si tratta

MeteoWeb

Gli Stati Uniti ritengono che gli oggetti volanti abbattuti nello spazio aereo nordamericano venerdì 10 e sabato 11 febbraio fossero palloni sonda, simili ma più piccoli rispetto al primo pallone spia individuato sui cieli americani. Lo ha dichiarato il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer parlando alla ABC. Pur non arrivando a dire che anche i due ultimi oggetti non identificati erano cinesi, Schumer ha accusato Pechino di far uso di una “flotta di palloni” in giro per il mondo. Oggetti, ha lasciato intendere, operativi da anni. Il Congresso, ha quindi suggerito, dovrebbe esaminare il motivo per cui ci è voluto così tanto per scoprirli.

Il Primo Ministro canadese Justin Trudeau ha confermato che l’ultimo oggetto è stato abbattuto ieri sopra lo Yukon, nel nord-ovest del Canada, da un caccia F-22 statunitense. Trudeau ha spiegato che le squadre di recupero sono sul campo per cercare tracce dell’oggetto su cui c’è ancora “molto da sapere”. Schumer ha affermato di essere stato informato dal consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan del fatto che i due oggetti abbattuti venerdì e sabato erano più piccoli del primo pallone spia. Il leader della maggioranza al Senato USA ha poi detto che Pechino è stata “umiliata”: “i cinesi sono stati sorpresi a mentire, ed è un vero passo indietro per loro“.