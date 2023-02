Naufragio migranti: ricerche in condizioni meteo proibitive | VIDEO

MeteoWeb

Sono continuate per tutta la notte le ricerche dei dispersi del naufragio di migranti avvenuto ieri mattina davanti alle coste di Steccato di Cutro, nel Crotonese. Le operazioni dei vigili del fuoco sono proseguite in condizioni meteorologiche proibitive. In azione squadre ordinarie, soccorritori acquatici, sommozzatori ed esperti in topografia applicata al soccorso.

Sono 62 le vittime accertate, ma sarebbero ancora decine i dispersi. I soccorritori lavorano sotto i temporali, con pioggia, grandine e mare ancora in burrasca.