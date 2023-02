Una fitta nebbia cambia il volto di Malta: trasporti in tilt | FOTO

MeteoWeb

L’anticiclone d’inverno non è solo sinonimo di bel tempo. Come successo in molte zone d’Italia in questo lungo periodo dominato dall’alta pressione, la nebbia ha creato paesaggi insoliti anche a Malta. Parti dell’isola del Mediterraneo si sono svegliate avvolte dalla nebbia questa mattina: è la nebbia più fitta che Malta abbia visto da mesi, cancellando dal cielo la vista dei campanili delle chiese (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Anche le Forze Armate di Malta hanno condiviso uno scatto di una parata sotto la fitta nebbia, invitando alla prudenza negli spostamenti.

Nebbia a Malta: disagi per i trasporti

A causa della scarsa visibilità, diverse strade principali sono state bloccate dal traffico. La coltre di nebbia bassa ha avuto effetti anche sui trasporti aerei, con molti voli ritardati. Un portavoce dell’aeroporto internazionale di Malta ha detto che il controllo del traffico aereo ha attivato le procedure di bassa visibilità ieri alle 22:15 perché la visibilità era di soli 150 metri, scendendo sotto i 50 metri questa mattina. Ciò ha causato ritardi a 10 voli programmati da Malta tra le 5:35 e le 8:35. Altri 10 voli in arrivo sono stati colpiti. Le procedure di scarsa visibilità sono state revocate alle 8:39, consentendo la ripresa delle normali operazioni, ha aggiunto il portavoce.

Inoltre, a causa della nebbia, il traghetto La Valletta per Sliema e Senglea è stato fermato fino a quando la visibilità non è migliorata.

Le cause

Un portavoce del Met Office ha dichiarato che la nebbia è il risultato di alti livelli di umidità, combinati alla mancanza di vento e nuvole. “Tutto ciò che serve è l’umidità”, ha detto. “Poiché di recente c’è stata molta pioggia, l’umidità delle strade e dei campi ha fornito questo alto livello di umidità“. Gli alti livelli di umidità, uniti alla mancanza di vento, hanno fatto sì che si raggiungesse il punto di rugiada, ossia la temperatura alla quale l’aria deve essere raffreddata per diventare satura di vapore acqueo, formando così la nebbia.