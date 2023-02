Ultimi giorni di alta pressione: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 20 e 21 febbraio evidenziando una persistenza dell’alta pressione, che però è ormai agli sgoccioli.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 20 febbraio 2023

Al Nord, estesa copertura di nubi prevalentemente basse e stratiformi su Pianura Padana, Liguria e coste adriatiche, in temporaneo diradamento nel pomeriggio. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per qualche velatura in transito sul resto del settentrione. Riduzioni di visibilità per foschie e banchi di nebbia in pianura padano-veneta e coste adriatiche, tendenti a diradamento ed in nuova formazione dal tardo pomeriggio/sera.

Al Centro e Sardegna, nubi sparse sulle regioni tirreniche peninsulari e sull’Umbria, in diminuzione nelle ore diurne ed in nuovo aumento dalla sera. Sereno o poco nuvoloso su Sardegna e regioni adriatiche con qualche annuvolamento in più sulle Marche, aree costiere abruzzesi e con nuvolosità in aumento sul Nord dell’isola nella seconda metà della giornata. Foschie dense e nebbia in banchi potranno interessare le vallate interne ed i litorali fino al primo mattino, in successivo dissolvimento per poi tendere a riformarsi dopo il tramonto.

Al Sud e Sicilia, estesa copertura di nubi basse sulle zone peninsulari, con possibili locali deboli piogge fino a metà mattino sulla Calabria meridionale tirrenica; nel corso della mattinata graduale attenuazione della nuvolosità, con ampi spazi di sereno nel pomeriggio; dalla sera nuovo aumento della copertura su Campania e sui versanti tirrenici di Basilicata e Calabria. Cielo sereno o poco nuvoloso sulla Sicilia. Foschie anche dense e qualche banco di nebbia fino al primo mattino nelle vallate interne e nelle pianure della Puglia, in nuova formazione dalla sera.

Temperature minime in diminuzione su Triveneto, Lombardia nord orientale, Liguria, Toscana, Lazio e Appennino settentrionale; in aumento su Pianura Padana, Abruzzo, Sicilia, Puglia e Calabria; senza notevoli variazioni sul resto del Paese. Massime in diminuzione su Piemonte, ovest Lombardia, zone di pianura dell’Emilia-Romagna e coste delle Marche; in aumento su Veneto, Friuli, aree appenniniche, Campania, versanti tirrenici di Basilicata e Calabria e Sardegna; pressoché stazionarie altrove.

Venti deboli variabili al Nord con rinforzi settentrionali sui settori alpini centro-orientali. Da deboli a moderati settentrionali sulla puglia e litorali ionici peninsulari. Deboli di direzione variabile altrove, con temporanei rinforzi da Sud-Ovest sulla Sardegna nord-occidentale.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il mar Ligure, il Tirreno centro-settentrionale e sud orientale, lo Ionio, con moto ondoso in incremento da metà giornata su quest’ultimo, ed in graduale attenuazione sugli altri settori. Da poco mosso a mosso il mare di Sardegna, con moto ondoso in aumento. Poco mossi i restanti bacini.

I dettagli per il 21 febbraio 2023

Al Nord, molte nubi basse in Pianura Padana, con foschie dense o banchi di nebbia al primo mattino e dopo il tramonto; addensamenti compatti sulla Liguria, con al più deboli piogge sparse; bel tempo sul resto del centro, con aumento delle velature dal pomeriggio.

Al Centro e Sardegna, addensamenti bassi su Sardegna settentrionale e regioni tirreniche peninsulari, con deboli piogge sparse; foschie dense inoltre al primo mattino e dopo il tramonto nelle valli interne tirreniche; bel tempo sul resto del Centro.

Al Sud e Sicilia, addensamenti bassi su Campania, Basilicata e Calabria tirreniche, con foschie dense o locali banchi di nebbia nelle valli interne al primo mattino e dopo il tramonto; bel tempo sul resto del meridione.

Temperature minime in diminuzione al sud peninsulare ed in Pianura Padana, in aumento sul resto del Paese; massime in diminuzione su Liguria, Toscana ed aree pianeggianti di Veneto e Friuli-Venezia Giulia, stazionarie o in lieve aumento sul resto del Paese.

Venti deboli di direzione variabile.

Per quanto riguarda i mari, sarà da poco mosso a mosso lo Ionio; poco mossi i restanti mari.