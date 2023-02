Tempo stabile e clima mite nei prossimi giorni: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 14 febbraio, e fino domenica 19.

Le previsioni meteo per il 14 febbraio 2023

Al Nord, cielo sereno o poco nuvoloso, con formazione di strati bassi al primo mattino e dopo il tramonto in Pianura Padana, seguite da foschie dense o locali banchi di nebbia.

Al Centro e Sardegna, cielo sereno o poco nuvoloso.

Al Sud e Sicilia, addensamenti bassi su Sicilia tirrenica e Calabria meridionale, senza fenomeni associati; bel tempo sul resto del meridione.

Temperature minime in diminuzione al Sud ed in Pianura Padana, stazionarie o in lieve aumento sul resto del Paese; massime in aumento su Alpi, Prealpi, Appennini e Sicilia, stazionarie sul resto del Paese.

Venti deboli settentrionali al Centro-Sud, con locali rinforzi sulle regioni ioniche; deboli variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, sarà da mosso a molto mosso lo Ionio; mossi Tirreno, canale di Sardegna, stretto di Sicilia e basso Adriatico; poco mossi i restanti mari.

Le previsioni meteo per il 15 febbraio 2023

Al Nord, cielo sereno o poco nuvoloso, con formazione di strati bassi al primo mattino e dopo il tramonto in Pianura Padana, seguite da foschie dense o locali banchi di nebbia.

Al Centro e Sardegna, cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento delle velature dalla sera sulla Sardegna.

Al Sud e Sicilia, cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento delle nubi basse dalla sera sulla Sicilia.

Temperature minime in lieve aumento su tutto il Paese; massime in aumento al Centro-Sud e Liguria, in diminuzione al Nord-Est, stazionarie sul resto del Paese.

Venti deboli variabili su tutto il Paese.

Per quanto riguarda i mari, sarà da mosso a molto mosso lo Ionio; da poco mossi a mossi i restanti mari.

Giovedì 16 nubi basse e stratificate in Pianura Padana e sulle regioni tirreniche, con foschie dense o locali banchi di nebbia nelle valli, in diradamento durante le ore centrali; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.

Venerdì 17 nubi basse e stratificate in Pianura Padana e sulle regioni tirreniche, con foschie dense o locali banchi di nebbia nelle valli, in diradamento durante le ore centrali; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.

Sabato 18 e domenica 19 nubi basse e stratificate in Pianura Padana e sulle regioni tirreniche, con foschie dense o locali banchi di nebbia nelle valli, in diradamento durante le ore centrali; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: