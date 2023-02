Previsioni Meteo Aeronautica Militare: domani ancora pioggia e tanta neve in Calabria e Sicilia

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 9 febbraio, e fino mercoledì 15.

Le previsioni meteo per il 10 febbraio 2023

Al Nord tempo stabile e ben soleggiato con innocue velature serali sui rilievi e zone pedemontane centrosettentrionali.

Al Centro e Sardegna, residui addensamenti attesi nella notte ed al primo mattino su entroterra marchigiano ed Abruzzo, in successivo dissolvimento; cielo sereno sul resto del centro.

Al Sud e Sicilia, cielo molto nuvoloso su Calabria e Sicilia con piogge diffuse, anche temporalesche, ancora molto intense sulla Sicilia, specie settore sudorientale; le precipitazioni assumeranno carattere nevoso sui rilievi calabresi e siciliani dai 700-800 metri. Migliora dal pomeriggio sull’area calabrese e poi dalla sera sulla Sicilia con fenomeni in graduale esaurimento e prime aperture sulle relative aree tirreniche. iniziali annuvolamenti anche estesi su Molise, entroterra campano, Puglia centrosettentrionale e Basilicata, seguiti da schiarite pomeridiane sempre più ampie; cielo sereno o velato sul resto del sud.

Temperature minime in aumento su Alpi, Prealpi e Liguria, Abruzzo; in calo sul resto del Nord, Toscana, Umbria, Marche e Basilicata; stazionarie sul resto del Paese; massime senza variazioni su bassa Toscana, Umbria meridionale, nord Lazio ed isole maggiori; in aumento sul resto d’Italia, più deciso sulla catena alpina e prealpina e sull’appennino tosco-emiliano.

Venti ancora di burrasca dai quadranti orientali, con raffiche a tempesta su Sicilia e Calabria, in attenuazione dal tardo mattino sulla Calabria e dalla sera anche sulla Sicilia; da moderati a forti orientali su Campania, Basilicata tirrenica e Sardegna sudorientali, in attenuazione dal pomeriggio; deboli settentrionali al centro e sulla Liguria variabili sul resto del nord.

Mari da agitati a molto agitati basso ionio e stretto di Sicilia; da molto mossi ad agitati canale di Sardegna e basso tirreno; da poco mossi a mossi mar Ligure ed alto Adriatico; da mossi a molto mossi i restanti mari.

Le previsioni meteo per l’11 febbraio 2023

Al Nord, innocue velature a tratti anche spesse, in diradamento dal pomeriggio sulle regioni centroccidentali.

Al Centro e Sardegna, cielo sereno o al più velato dal pomeriggio sulle aree peninsulari.

Al Sud e Sicilia, ampio e prevalente soleggiamento nelle ore diurne, salvo lievi annuvolamenti sulla Sicilia tirrenica; dalla sera tendenza ad aumento delle nubi medie su gran parte delle regioni peninsulari.

Temperature minime in flessione su Sardegna, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia centrosettentrionale; in rialzo su Marche e regioni settentrionali, più deciso sulla catena alpina e prealpina; stazionarie sul resto del Paese.

Venti deboli settentrionali su coste adriatiche, ioniche e isole maggiori; deboli variabili sul rimanente territorio.

Mari molto mossi stretto di Sicilia e basso Ionio; da mossi a molto mossi canale di Sardegna, Tirreno centromeridionale al largo e Ionio settentrionale, tutti con moto ondoso in graduale attenuazione; da mossi a poco mossi i restanti bacini.

Domenica 12 febbraio molte nubi sulle regioni centrali adriatiche e soprattutto al Sud, Sicilia compresa, con qualche lieve fenomeno atteso su Calabria ionica e relative aree appenniniche, anche nevoso da 800-1000 metri; bel tempo sul resto d’Italia.

Lunedì 13 febbraio, prima parte della giornata caratterizzata da nubi irregolari, a tratti anche compatte su centro Adriatico, Sardegna e regioni meridionali, anche con qualche locale e debole precipitazione su Basilicata, Calabria e Sicilia; migliora dal pomeriggio sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna, mentre locali rovesci interesseranno ancora la sicilia orientale.

Martedì 14 febbraio innocui annuvolamenti su isole maggiori, Calabria, Puglia e ampio e prevalente soleggiamento sul resto del Paese.

Mercoledì 15 febbraio caratterizzato da tempo stabile e ben soleggiato, ma con probabili formazioni nebbiose sulle pianure settentrionali.

