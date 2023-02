Previsioni Meteo, violento ciclone riporta l’inverno: da domenica 3 giorni di neve forte al Nord

MeteoWeb

E’ ancora molto mite il clima sull’Italia in queste ore, con temperature di gran lunga superiori rispetto alla media del periodo in tutto il Paese. C’è poco di invernale nei valori termici odierni che vedono +19°C a Siracusa, +18°C a Benevento, Ragusa e Caltanissetta, +17°C a Palermo, Catania, Messina, Reggio Calabria, Caserta e Ancona, +16°C a Roma, Napoli, Cagliari, Foggia, Frosinone e Avellino, +15°C a Milano, Firenze, Bologna, Perugia, Bari, Salerno, Pescara, Latina, Lecce, Brindisi e Crotone, +14°C a Torino, Novara, Ferrara e Aosta.

Al Nord abbiamo i primi annuvolamenti ma si tratta di poca roba, e comuqnue innocua, senza alcun tipo di precipitazione che sia degna di nota se non qualche isolato e debolissimo piovasco molto veloce e insignificante in termini idrologici. La situazione meteo, però, cambierà nei prossimi giorni e anche in modo brusco con il ritorno dirompente dell’inverno a partire da Domenica 26 Febbraio. Intanto nei due giorni precedenti, Venerdì 24 e Sabato 25, farà ancora molto caldo con temperature addirittura in ulteriore aumento, ma l’anticiclone inizierà a cedere con nuvolosità in aumento e prime piogge più significative venerdì sera in Toscana, Sabato in Sardegna, Umbria, Marche, ancora Toscana e Lazio, in intensificazione su tutto il Centro Italia nella sera-notte.

Previsioni Meteo, la svolta di Domenica 26 Febbraio

La vera svolta meteo, appunto, sarà quella di Domenica 26 Febbraio quando da Nord/Est irromperà l’aria fredda che farà bruscamente crollare le temperature in tutto il Nord, determinando una veloce ciclogenesi mediterranea sul mar Tirreno. Un profondo ciclone si stabilirà nel mar Ligure, alimentando maltempo anche violento tra Emilia Romagna, Toscana, Marche e anche altre zone d’Italia, in modo particolare Liguria, Piemonte e Lazio. Uno scenario di maltempo che proseguirà anche nei giorni successivi, in modo particolarmente intenso.

Previsioni Meteo, focus sulle nevicate degli ultimi tre giorni del mese: da domenica 26 a martedì 28

Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli, le nevicate saranno intense e abbondanti su gran parte del Centro/Nord, fin in pianura. Le prime nevicate arriveranno domenica mattina, più abbondanti oltre il confine, in Slovenia, Croazia e Bosnia ed Erzegovina dove avremo autentiche bufere con accumuli eccezionali per l’ennesima volta in stagione. Nel corso della giornata di domenica le nevicate si estenderanno anche al Nord Italia, in modo particolare a Nord/Ovest, Piemonte su tutti, ed Emilia Romagna, con accumuli abbondanti fino a quote molto basse su Alpi occidentali e Appennino emiliano e romagnolo, con sconfinamenti anche sul versante ligure e toscano. Qualche nevicata, più debole, interesserà Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Nella sera/notte tra domenica e lunedì, la neve si estenderà a gran parte della Toscana, a Umbria, Marche e zone interne dell’Abruzzo. Lunedì 27 Febbraio le nevicate si intensificheranno su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Toscana, estendendosi anche a Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto. Nel corso della giornata i fenomeni si intensificheranno su tutto il Nord: gli ultimi aggiornamenti dei modelli prospettano una grande nevicata su Piemonte e Liguria, molto abbondante fin in pianura, mentre la neve dovrebbe cadere anche nel resto della pianura Padana, con accumuli fin su Milano, Brescia, Verona e Padova. Martedì 28 Febbraio, infine, una nuova violenta nevicata dovrebbe colpire il Nord/Ovest, molto più isolata in termini geografici e limitata quasi esclusivamente a Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, ma molto più intensa in termini di precipitazioni, con rischio di accumuli straordinari (oltre 70cm a Cuneo e 40cm a Torino) per il terzo giorno consecutivo di neve.

Nei giorni immediatamente successivi il maltempo, il freddo e la neve si estenderanno anche al Centro/Sud, in uno scenario tipicamente invernale che si prolungerà a lungo, molto probabilmente per tutta la prima metà di Marzo con un susseguirsi di irruzioni fredde da Nord/Est concomitanti alla formazione di cicloni Mediterranei tali da alimentare sull’Italia la convergenza tra forte maltempo e abbondanti nevicate.

