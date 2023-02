Marte sempre più vicino, conto alla rovescia per il primo attesissimo volo orbitale di Starship

MeteoWeb

Potrebbe mancare solo un mese al primo attesissimo tentativo di lancio orbitale di Starship. SpaceX proverà a inviare il suo enorme razzo in orbita terrestre per la prima volta a marzo, a condizione che il veicolo soddisfi diversi requisiti, ha affermato il fondatore e CEO dell’azienda Elon Musk.

“Se i test rimanenti andranno bene, tenteremo il lancio di Starship il mese prossimo,” ha detto Musk. “Il successo è tutt’altro che certo, ma l’entusiasmo è assicurato,” ha aggiunto.

Starship, dall’orbita terrestre a Marte

SpaceX sta sviluppando Starship per portare persone e merci sulla Luna e su Marte e per svolgere anche una serie di altri compiti di volo spaziale (come il lancio della maggior parte dei grandi satelliti Internet Starlink 2.0 di nuova generazione dell’azienda).

Musk ha affermato che il veicolo completamente riutilizzabile – che consiste in un gigantesco primo stadio chiamato Super Heavy e un veicolo spaziale di 50 metri noto come Starship – potrebbe rendere la colonizzazione di Marte economicamente fattibile in futuro.

Il volo di prova orbitale

Il volo di prova orbitale è un enorme passo avanti lungo questo ambizioso percorso. Se tutto andrà secondo i piani, un prototipo Super Heavy chiamato Booster 7 lancerà una variante di stadio superiore chiamata Ship 24 verso il cielo da Starbase, la struttura di SpaceX nel sud del Texas. Booster 7 scenderà nel Golfo del Messico non molto tempo dopo il decollo, ma Ship 24 farà tutto il giro della Terra per poi effettuare uno splashdown nell’Oceano Pacifico vicino all’isola hawaiana di Kauai.

I test di Booster 7 e Ship 24

Booster 7 e Ship 24 hanno già completato una serie di pietre miliari in vista del lancio. Ad esempio, il 23 gennaio il duo ha superato un test di rifornimento cruciale, durante il quale SpaceX ha pompato più di 4,5 milioni di kg di propellente nel gigantesco veicolo in acciaio inossidabile.

Due giorni dopo, SpaceX ha rimosso Ship 24 dallo stack in preparazione di uno dei più grandi test rimanenti, che probabilmente avverrà presto: il test di “fuoco statico” con 33 motori. Booster 7 ha già eseguito questi test pre-lancio, in cui i motori vengono accesi brevemente mentre il veicolo rimane ancorato al suolo. Il booster, però, non ha mai acceso più di 14 dei suoi 33 motori Raptor alla volta, quindi la prossima prova sarà un grande salto.

Ship 24 ha acceso tutti e 6 i suoi Raptor, portando a termine l’impresa durante un test statico del settembre 2022.

Spaceship non ha volato per quasi 2 anni e il suo ultimo viaggio è stato solo un salto rispetto al prossimo test orbitale. Nel maggio 2021, un prototipo di stadio superiore a 3 motori chiamato SN15 si è innalzato per 10 km nei cieli sopra Starbase prima di tornare sulla Terra per un atterraggio verticale.