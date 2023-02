Scoperti frammenti di pallone meteorologico a Taiwan: “sospettiamo della Cina”

MeteoWeb

L’esercito di Taiwan ha annunciato di aver scoperto i resti di un oggetto sospettato di essere un pallone meteorologico cinese e ha deciso di potenziare le pattuglie di sorveglianza delle installazioni militari, nel contesto delle crescenti minacce di Pechino nei confronti dell’isola. “Oggetti non identificati” sono stati avvistati cadere dal cielo sopra le isole Matsu nel Mar Cinese Orientale, circa 280 chilometri da Taipei, hanno detto i militari.

Sono stati poi scoperti i resti di un pallone di un metro di diametro e di un dispositivo con un’iscrizione in caratteri cinesi dell’alfabeto semplificato comunemente usato in Cina indicante: “Taiyuan Radio No. 1 Factory Co., Ltd” e “strumento meteorologico”, si legge in una dichiarazione dell’esercito. “La nostra prima analisi è che i frammenti appartengano a un dispositivo di rilevamento meteorologico“, ha aggiunto l’esercito, specificando che le componenti trovate sono state conservate a scopo di analisi. “Tutte le unità sono tenute a rafforzare le pattuglie nei campi militari” e monitorare la situazione, ha indicato la dichiarazione.

Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, aveva ordinato a inizio febbraio la distruzione di un pallone cinese che sorvolava il territorio degli Stati Uniti, comprese aree che includono siti militari sensibili. Funzionari statunitensi hanno affermato che si trattava di un pallone spia che probabilmente faceva parte di una flotta di oggetti simili che sorvolavano il pianeta.