Sila, la temperatura piomba a -9°C e il lago Arvo si congela. Allerta neve per stasera | FOTO

MeteoWeb

Stamani a Nocelle (nei pressi di Lorica, a 1.280 metri di altitudine in Sila), la temperatura è scesa a -9,2°C. Il Lago Arvo si è parzialmente ghiacciato: dopo le copiose nevicate del 22 gennaio, in Sila è tornata la neve abbondante nei giorni scorsi grazie al Medicane Helios posizionato su Malta. E nevicherà ancora nelle prossime ore, in modo particolare nel tardo pomeriggio di oggi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: