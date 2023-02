Spazio: ecco il foro sulla Soyuz MS-22, slitta il lancio della capsula d’emergenza verso la ISS

MeteoWeb

Potrebbe slittare a marzo il lancio della navetta d’emergenza Soyuz MS-23 destinata a riportare sulla Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) gli astronauti russi Dimitri Petelin e Sergey Prokopyev e l’americano Frank Rubio, dopo che la Soyuz MS-22 con la quale sarebbero dovuti rientrare è stata danneggiata a metà dicembre. Lo ha detto il capo dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, Yuri Borisov, riportato dal profilo Telegram dell’agenzia.

Borisov dice che il lancio finora previsto per il 20 febbraio potrebbe essere posticipato per lo meno agli inizi di marzo, in modo da avere ulteriore tempo per chiarire meglio le cause dell’incidente. Proprio a questo riguardo, Roscosmos pubblica, sempre su Telegram, la prima immagine del foro all’esterno della Soyuz MS-22 da cui si è avuta la perdita di liquido refrigerante. La foto (in alto) è stata scattata grazie al braccio robotico Canadarm della ISS.