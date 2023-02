SpaceX accende i motori, epico test per Starship | VIDEO

MeteoWeb

Il gigantesco veicolo Starship di SpaceX ha appena compiuto un enorme passo avanti verso il suo primo volo di prova orbitale, che potrebbe aver luogo già a marzo. Un prototipo del primo stadio di Starship noto come Booster 7 ha acceso 31 dei suoi 33 motori Raptor durante un test di “fuoco statico” il 9 febbraio presso la struttura Starbase di SpaceX nel sud del Texas.

L’obiettivo era quello di accendere tutti i 33 Raptor durante il test, che si è svolto alle 22:13 ora italiana.

“Il team ha spento un motore poco prima dell’inizio e uno si è fermato da solo, quindi 31 motori si sono accesi in tutto. Abbastanza per raggiungere l’orbita!” ha affermato il fondatore e CEO dell’azienda Elon Musk subito dopo la conclusione del test.

Il fuoco statico è durato circa 7 secondi, la durata che SpaceX aveva testato in precedenza. Booster 7 è emerso dall’enorme nuvola di polvere sollevata integro, qualcosa da celebrare.

Il veicolo rivoluzionario Starship

SpaceX vede Starship come un sistema di trasporto potenzialmente rivoluzionario, che potrebbe rendere economicamente fattibile la colonizzazione di Marte e altre ambiziose imprese extraterrestri. Il veicolo in acciaio inossidabile è composto da 2 elementi: un gigantesco booster chiamato Super Heavy e un veicolo spaziale alto 50 metri noto come Starship.

Sia Starship che Super Heavy sono progettati per essere completamente riutilizzabili ed entrambi sono alimentati dal motore Raptor di nuova generazione di SpaceX: 33 per il booster e 6 per lo stadio superiore.

Da mesi SpaceX sta preparando Booster 7 e un prototipo di Starship chiamato Ship 24 per un test di volo orbitale. Le operazioni hanno incluso un test di rifornimento, che la società ha eseguito il 23 gennaio, e una serie di test di fuoco statico (prove pre-lancio in cui i motori vengono accesi brevemente mentre il veicolo rimane ancorato al suolo).

Ship 24 ha acceso tutti e 6 i suoi Raptor lo scorso settembre, per esempio, e Booster 7 ha acceso 14 dei suoi 33 motori 2 mesi dopo.

Il volo orbitale tanto atteso potrebbe avvenire già il mese prossimo, a condizione che il test di ieri sia andato bene com’è sembrato (un verdetto che SpaceX non emetterà prima di aver analizzato tutti i dati) e che i controlli rimanenti vadano bene.

Durante la missione di prova, il duo Booster 7-Ship 24 diventerà il razzo più potente ad avere mai volato, strappando il record a Space Launch System (SLS) della NASA, che ha debuttato il 16 novembre per la missione lunare Artemis I. SLS ha generato 8,8 milioni di libbre di spinta in quel decollo. I 33 Raptor di Super Heavy producono circa 16,5 milioni di libbre di spinta a piena potenza.

Booster 7 tornerà sulla Terra nel Golfo del Messico poco dopo il decollo, se tutto andrà secondo i piani. Ship 24 farà il giro del pianeta una volta e poi ammarerà nell’Oceano Pacifico vicino all’isola hawaiana di Kauai.