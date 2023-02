SpaceX, successo per il lancio Starlink: 200ª missione del Falcon 9 | VIDEO

MeteoWeb

SpaceX ha lanciato 53 satelliti Starlink sul suo razzo Falcon 9 oggi, 2 febbraio, segnando il 200° volo del vettore. Il liftoff è avvenuto dal Kennedy Space Center della NASA, in Florida, alle 08:58 ora italiana

Alimentato da un booster primo stadio nella sua 5ª missione, il razzo è partito nell’oscurità del primo mattino e il primo stadio è stato rilasciato circa 2 minuti e 30 secondi dopo il decollo. Il primo stadio ha quindi eseguito un atterraggio regolare, atterrando sulla nave drone di SpaceX “A Shortfall of Gravitas” circa 8 minuti e 45 secondi dopo il decollo.

Il razzo aveva precedentemente lanciato un altro lotto di satelliti Starlink, la missione cargo CRS-24 di SpaceX verso la Stazione Spaziale Internazionale nel dicembre 2021, il satellite per le telecomunicazioni Hotbird 13F di Eutelsat nell’ottobre 2022 e la missione OneWeb 1 nel dicembre 2022.

OneWeb 1 ha inviato in orbita 40 satelliti Internet per l’operatore di mega-costellazione OneWeb, che è un rivale di Starlink di SpaceX. La società con sede a Londra ha firmato contratti di lancio con SpaceX e il braccio commerciale dell’agenzia spaziale nazionale indiana dopo che il suo accordo per volare con i razzi Soyuz di costruzione russa è andato in pezzi lo scorso anno a seguito dell’invasione dell’Ucraina.

SpaceX ha finora lanciato due missioni per OneWeb, quella precedente è decollata il 9 gennaio.

SpaceX e i lanci Starlink

Il lancio di oggi è stato il 4° quest’anno dedicato a Starlink, l’enorme e crescente costellazione di satelliti a banda larga dell’azienda.

SpaceX ha lanciato più di 3.800 satelliti Starlink ad oggi, ma la società ha il permesso di dispiegarne 12mila e ha richiesto l’approvazione per altri 30mila.

Tutti i satelliti Starlink fino ad oggi hanno volato a bordo dei razzi Falcon 9, ma le cose potrebbero cambiare presto. Il fondatore e CEO di SpaceX, Elon Musk, ha affermato che la società farà affidamento principalmente sul suo enorme veicolo Starship per trasportare il veicolo Starlink 2.0 di nuova generazione, più grande.

L’astronave è ancora in fase di sviluppo, ma potrebbe presto fare il suo volo di prova orbitale di debutto, forse entro la fine di febbraio.