Tanta neve in Alto Adige: quasi un metro in Valle Aurina, attesi altri 40 cm

Dopo le nevicate delle ultime ore, in Valle Aurina ormai si registra quasi un metro di neve e sono in arrivo altri 20-40 cm: lo ha annunciato il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. A Riva di Tures (1600 metri) il manto bianco ora misura 88 cm, registrati 77 cm a Casere e 73 cm al lago di Neves. In giornata è previsto un miglioramento delle condizioni, ma in serata riprenderà nuovamente a nevicare sulla Valle Aurina e, nel corso della notte, le precipitazioni si estenderanno a tutti i settori settentrionali.

Le temperature non sono particolarmente basse, +6°C a Bolzano e Merano, +2°C a Vipiteno mentre la minima è stata di -12°C ai 3.328 metri di Cima Beltovo sopra Solda.

