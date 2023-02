Tempesta di neve e vento sull’Appennino Toscano: raffica di 207km/h al Passo delle Radici | VIDEO

MeteoWeb

Raffiche di vento fortissime oggi sull’Appennino Toscano. Gli strumenti del Centro funzionale della Regione Toscana hanno registrato una raffica massima di 207,72km/h al Passo delle Radici (1.589 metri s.l.m.), sul versante della provincia di Lucca. Il vento ha battuto i rilievi appenninici insieme a una tempesta di neve che si è concentrata soprattutto nel territorio di Castiglione di Garfagnana, che confina con l’Emilia.

Proprio nella stessa zona, i Vigili del Fuoco nel pomeriggio sono dovuti intervenire in emergenza per soccorrere una famiglia rimasta bloccata in auto per la tempesta. La vettura transitava su strade di montagna quando è stata sorpresa da una forte nevicata improvvisa. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato attivato anche in considerazione del repentino abbassamento delle temperature tali da poter causare ipotermia e assideramento a queste persone.

Maltempo: danni per il vento forte in Toscana

Danni a causa del vento forte vengono segnalati al palazzetto dello sport di Monsummano Terme (Pistoia), dove stasera sono andate in frantumi diverse vetrate. Danni anche a infissi e rivestimenti. Fortunatamente è successo quando non c’era più nessuno all’interno della struttura, dove si erano già concluse le manifestazioni sportive del pomeriggio. Secondo quanto appreso, sempre per il forte vento è crollato un “pallone” di copertura di due campi da padel a Vinci (Firenze) installato poche settimane fa. Il danneggiamento ha colpito un centro sportivo privato e i titolari hanno reso noto fra i loro utenti che la struttura è al momento inutilizzabile e si potrà giocare solo in un campo esterno che non è coperto.

