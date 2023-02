Maltempo, forti temporali in Sicilia: dirottato volo Roma-Trapani | LIVE

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo la Sicilia occidentale e si stanno spostando verso est. A causa di un forte temporale in atto a Trapani, un volo Ryanair in arrivo da Roma è stato dirottato a Palermo. I fenomeni si estenderanno al resto della Sicilia in serata e poi nella notte anche alla Calabria, risalendo il Sud accompagnati da un brusco calo delle temperature.

Al Sud, oggi, è stata un’altra giornata mite. Oggi sono state registrate massime fino a +18°C nella Sicilia occidentale: +18°C a Bagheria, Villabate, +17°C a Palermo, Misilmeri, Partinico, Mazara del Vallo, Castelvetrano, Ribera, +16°C a Trapani, Castellammare del Golfo. Le temperature caleranno dopo questi temporali provocati dal transito del primo fronte freddo.

Emblematiche le immagini dei satelliti che mostrano i temporali avvicinarsi alla Sicilia occidentale:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: