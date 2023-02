Terremoto Turchia, le prime FOTO di strade e ferrovie spostate. L’esperto: “scossa in Palestina perchè tutta la Regione si sta reinsediando”

MeteoWeb

Arrivano le prime foto di strade e ferrovie spostate per lo slittamento orizzontale del terreno provocato dal forte terremoto di magnitudo 7.8 che nella notte del 6 febbraio ha colpito la Turchia. Le foto arrivano dalla cittadina di Şekeroba, nella provincia turca di Kahramanmaraş. Il terreno, secondo Cengiz Zabcı (geologo turco all’Università di Istanbul) dovrebbe esserci spostato di 3,3 metri.

Intanto il ricercatore Frank Hoogerbeets, che aveva lanciato l’allarme per una forte scossa in quella zona proprio due giorni prima del terremoto, ha commentato la scossa di ieri sera in Palestina spiegando che “I grandi terremoti nella Turchia centrale hanno causato un cambiamento significativo nella distribuzione dello stress in tutta la regione, con attività sismica fino alla Palestina. Chiaramente, la regione si sta reinsediando“.