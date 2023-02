USA: chiuso lo spazio aereo sul lago Michigan per “difesa nazionale”

MeteoWeb

L’Autorità federale per l’aviazione degli Stati uniti (FAA) ha temporaneamente chiuso lo spazio aereo sulla parte settentrionale del lago Michigan, a causa di “attività del Dipartimento della Difesa“. Lo riporta la MSNBC.

La FAA non ha chiarito il motivo per cui ha vietato il traffico aereo civile nell’area, ma, sottolinea FoxNews, l’ultima volta che la FAA ha istituito uno spazio aereo di difesa nazionale sul Montana è stato in relazione a un oggetto volante non identificato. L’aviazione USA ha abbattuto oggetti volanti venerdì 10 febbraio in Alaska e ieri in Canada, in coordinamento con il governo canadese.

AGGIORNAMENTO

La Federal Aviation Administration ha bruscamente cancellato uno “spazio aereo di difesa nazionale” su parte del lago Michigan. La FAA afferma di aver chiuso l’area per consentire alle forze armate statunitensi di esaminare un “potenziale contatto” che è stato presto determinato non costituire una minaccia, afferma Fox News. “La FAA ha chiuso brevemente alcuni spazi aerei sul lago Michigan per sostenere le attività del Dipartimento della Difesa. Lo spazio aereo è stato riaperto“, ha scritto la FAA in una dichiarazione a Fox News Digital.