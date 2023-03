Allerta Meteo Emilia-Romagna: venti di burrasca in arrivo

MeteoWeb

Allerta meteo codice giallo in Emilia–Romagna per vento. “Per la giornata di mercoledì 29 marzo sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore sulla fascia appenninica“: l’avviso è stato diramato oggi dalla Protezione civile regionale e da Arpae.

Il codice giallo è valido “dalle 00:00 del 29 marzo 2023 fino alle 00:00 del 30 marzo 2023“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: