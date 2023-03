MeteoWeb

Sta per iniziare una nuova violenta ondata di maltempo sull’Italia, che verrà seguita da un’ingresso di aria fredda tale da determinare un colpo di coda dell’inverno. Il maltempo inizierà dalla tarda serata di oggi sul Nord/Ovest e in modo particolare in Liguria dopo le 22 e in Piemonte e Lombardia dopo le 23. Nella notte avremo i primi fenomeni intensi che all’alba di domani, Martedì 14 Marzo, degenereranno in violenti temporali proprio tra Piemonte, Lombardia e Liguria, in rapido spostamento verso il Nord/Est nel corso della mattinata.

Al Centro/Sud Italia, invece, domani sarà un giorno di super caldo con temperature fino a +25°C tra Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale e anche al Sud, in varie zone di Calabria e Sicilia. Nel corso della giornata, però, si alzeranno impetuosi venti di maestrale che proprio nel pomeriggio-sera raggiungeranno il Centro/Sud, accompagnando l’irruzione del fronte freddo che alimenterà piogge e temporali su tutte le Regioni tirreniche, dalla Toscana alla Sicilia. Il maltempo sarà particolarmente intenso su Umbria, Lazio e Campania.

Allerta Meteo, i forti venti che colpiranno l'Italia Martedì 14 Marzo

Forti temporali colpiranno anche il Nord/Est in serata. La neve cadrà copiosa su tutto l’arco alpino, seppur solo ad alta quota oltre i 1.500/1.600 metri di altitudine. Invece dopodomani, Mercoledì 15 Marzo, il maltempo si concentrerà al Sud con forti temporali nel basso Tirreno (Calabria e Sicilia) e nel medio/basso Adriatico (Abruzzo, Molise e Puglia), con temperature in picchiata e qualche nevicata sull’Appennino a quote medie, anche se l’arrivo del freddo più intenso sarà successivo al maltempo, nella giornata di Giovedì 16, e sarà prevalentemente secco, senza precipitazioni degne di nota. Per monitorare al meglio la situazione meteo, consigliamo le pagine con tutte le informazioni utili e sempre aggiornate per seguire al meglio il nowcasting meteorologico minuto per minuto: