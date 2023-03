Allerta Meteo Protezione Civile: in arrivo venti fino a burrasca forte sulla Sardegna e al Centro-Nord

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania meridionale e settori tirrenici di Basilicata e Calabria, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Sud peninsulare e su Emilia-Romagna centro-orientale, basso Veneto, Marche, Umbria orientale, Abruzzo, Molise e settori tirrenici della Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: in calo dagli iniziali 1400-1600 m fino agli 800-1000 m su Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Appennino campano e lucano e rilievi della Puglia centro-settentrionale, con apporti al suolo moderati alle quote superiori dell’Abruzzo, deboli altrove.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile diminuzione su medio versante adriatico e regioni meridionali.

Venti: da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Liguria e regioni centro-meridionali, con rinforzi di burrasca forte sui crinali appenninici e sui rilievi delle isole maggiori; forti nord-occidentali sui settori alpini, con raffiche di Foehn nelle valli e pianure adiacenti, in attenuazione.

Mari: agitati il Mare e il Canale di Sardegna, il Tirreno centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia; molto mossi gli altri mari, tendenti ad agitati l’Adriatico centro-meridionale e lo Ionio.

