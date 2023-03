Allerta Meteo Toscana: domani codice giallo per vento e mareggiate

MeteoWeb

Ancora tempo perturbato sulla Toscana con forte vento, mareggiate sulla costa e piogge e rovesci sparsi. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo codice giallo per vento (dalle 10 a mezzanotte) e mareggiate (dalle 9 a mezzanotte) di venerdì 10 marzo. Ancora una volta protagonista principale sarà il vento, che rinforzerà con raffiche da ovest e da sud-ovest nel corso della mattina. Forti raffiche sono attese soprattutto sull’Arcipelago, sulla costa tra Livorno e Grosseto e sui rilievi limitrofi. Locali forti raffiche sulle restanti zone centro-meridionali, in particolare sull’Appennino tosco-romagnolo e zone sottovento. Anche il mare vedrà domani il moto ondoso in aumento: mare agitato a nord dell’Elba, localmente molto agitato al largo. Molto mosso a sud dell’Elba.

