Meteo, anticipo d’estate in Puglia: tutti al mare nel Salento ma domani cambia tutto

Il caldo di questi giorni sta per essere spazzato via da un colpo di coda dell’inverno. Una perturbazione, accompagnata dall’ingresso di aria fredda, sta già riportando la neve sulle Alpi, mentre al Sud oggi fa ancora molto caldo. Sulle coste del Salento, dove si raggiungono temperature di +22-23°C, quello di oggi è un po’ un anticipo d’estate. In molti hanno raggiunto le spiagge per concedersi una prima tintarella, come a Porto Cesareo.

Questo anticipo di estate, però, sarà solo un’illusione: domani, lunedì 27 marzo, è previsto un brusco abbassamento delle temperature con piogge sparse.