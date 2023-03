Allerta Meteo, allarme temporali e tornado tra oggi e domani. Nuova ondata di freddo prima di Pasqua

MeteoWeb

E’ imminente il ritorno del forte maltempo sull’Italia, dopo un lungo periodo mite e anticiclonico. Oggi pomeriggio esploderanno i primi forti temporali al Nord, e nel cuore della pianura Padana, tra Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, si potranno verificare violente grandinate e intensi tornado a causa dei contrasti termici tra il freddo in arrivo e il caldo persistente da giorni ai bassi strati. Inoltre avremo forti turbolenze con venti ciclonici al suolo, che potranno alimentare la formazione dei distruttivi vortici d’aria che proprio nelle scorse ore hanno lasciato una grande scia di morte e distruzione nel cuore degli Stati Uniti d’America, dove sono più frequenti.

In Italia questi fenomeno sono più rari, ma non meno distruttivi. E negli ultimi anni stanno diventando sempre più frequenti. Quindi consigliamo la massima attenzione. Analoghi fenomeni meteo estremi sono attesi domani, Lunedì 27 Marzo, in tutto il Centro/Sud dove si alzeranno impetuosi venti di maestrale che supereranno i 100km/h in Calabria, in modo particolare su Catanzaro, determinando una vera e propria burrasca che a sua volta causerà danni e disagi. Anche al Sud avremo tornado, specie nel basso Tirreno, e forti temporali con grandine e nubifragi concentrati principalmente su Cilento, Calabria tirrenica e Sicilia nord/orientale. Il maltempo proseguirà dopodomani, Martedì 28 Marzo, nel momento più freddo con temperature così basse da portare la neve sui rilievi appenninici, fino a 700–800 metri di altitudine tra Abruzzo e Molise.

Previsioni Meteo: nuova ondata di freddo nella Settimana di Pasqua

Sul medio termine, la tendenza mostra una nuova ondata di freddo in arrivo sull’Italia a partire dal prossimo weekend (1-2 aprile) e persistente per tutta la settimana di Pasqua, o almeno la prima parte della stessa. Farà ancora freddo, quindi, con maltempo diffuso, più concentrato al Centro/Sud, e non mancheranno le nevicate sui rilievi. L’inverno non si arrende al sopravvento della primavera.

