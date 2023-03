Un asteroide appena scoperto minaccia di venirci addosso

MeteoWeb

Un asteroide appena scoperto potrebbe avvicinarsi pericolosamente alla Terra tra circa 20 anni, con circa 1 possibilità su 600 di impatto diretto con il nostro pianeta: lo ha reso noto il Planetary Defense Coordination Office della NASA. Sebbene si tratti di un livello di rischio superiore alla media per gli asteroidi “near-Earth” (cioè la cui orbita è vicina a quella della Terra), è comunque una “possibilità molto ridotta” di impatto, ha sottolineato la NASA, e si prevede che tale livello di rischio diminuirà man mano che saranno disponibili osservazioni più dettagliate dell’asteroide.

L’asteroide 2023 DW e le probabilità di impatto con la Terra

Rilevato per la prima volta il 27 febbraio, si stima che l’asteroide soprannominato 2023 DW misuri circa 50 metri di diametro, cioè circa la lunghezza di una piscina olimpionica. Si prevede che il sasso spaziale effettuerà un avvicinamento alla Terra il 14 febbraio 2046. Dall’8 marzo, il Near-Earth Object Coordination Centre dell’Agenzia Spaziale Europea prevede una possibilità su 625 di impatto diretto, sebbene tali probabilità vengano ricalcolate quotidianamente.

“Spesso, quando vengono scoperti per la prima volta nuovi oggetti, sono necessarie diverse settimane di dati per ridurre le incertezze e prevedere adeguatamente le loro orbite anni nel futuro,” ha spiegato la NASA. “Gli analisti di Orbit continueranno a monitorare l’asteroide 2023 DW e aggiorneranno le previsioni man mano che arriveranno più dati“.

La difesa planetaria

Un impatto diretto di una tale roccia spaziale non sarebbe catastrofico come quello dell’asteroide che ha ucciso i dinosauri (largo 12 km) che si è schiantato sulla Terra 66 milioni di anni fa. Tuttavia, 2023 DW potrebbe comunque causare gravi danni se dovesse piombare vicino a una grande città o a un’area densamente popolata. Una meteora di dimensioni inferiori alla metà di 2023 DW è esplosa su Chelyabinsk, in Russia, nel 2013, generando un’onda d’urto che ha danneggiato migliaia di edifici e ferito circa 1.500 persone.

Quindi un impatto con 2023 DW è estremamente improbabile, gli scienziati stanno rapidamente sviluppando metodi per proteggere la Terra da asteroidi potenzialmente pericolosi come questo. La scorsa settimana sono stati pubblicati diversi studi che confermano che la missione DART (Double Asteroid Redirection Test) ha alterato con successo la traiettoria di un piccolo asteroide dopo l’impatto con un veicolo spaziale. Sono attualmente in corso missioni di follow-up per affinare ulteriormente l’efficacia di questa tecnica di difesa planetaria.