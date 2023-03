Com’è il clima su Marte? Zhurong svela le dinamiche stagionali del vento

MeteoWeb

I dati raccolti da Zhurong mostrano cambiamenti stagionali nella forza e nella direzione dei venti su Marte. Il rover cinese è stato lanciato nel luglio 2020 insieme all’orbiter della missione Tianwen 1 ed è atterrato nella grande pianura di Utopia Planitia nel maggio 2021. Tra i suoi strumenti scientifici c’è la Mars Climate Station (MCS), progettata per fornire nuove informazioni sull’attività meteorologica sul Pianeta Rosso.

Temperature e venti su Marte

Una prima analisi dei dati MCS mostra che la pressione superficiale su Marte varia notevolmente da sol a sol (giorni marziani) pur avendo anche variazioni stagionali. Vengono anche riportati gli intervalli di temperatura dell’aria e le variazioni stagionali, con la temperatura media registrata durante la missione da Zhurong di circa -5,1°C e la più bassa di circa -55°C.

Anche i dati sul vento di Zhurong sono stati raccolti nel corso di mezzo anno marziano, dall’inizio dell’estate fino all’equinozio d’autunno nell’emisfero settentrionale. Mostra modelli di vento mutevoli, con una velocità massima di 16,7 m/s (60 km/h).

Il vento ha soffiato da Sud dal solstizio d’estate settentrionale, spostandosi verso Sud/Est fino all’equinozio d’autunno settentrionale. I dati si aggiungono ai payload che raccolgono dati meteorologici a bordo delle missioni InSight e Perseverance, contribuendo a fornire una comprensione più globale del meteo su Marte.

La ricerca, pubblicata su Nature il 27 febbraio, valuta i dati meteorologici derivanti dai primi 325 sol della missione Tianwen 1.

La missione del rover cinese Zhurong

Zhurong ha percorso 1.921 metri a Sud dal suo sito di atterraggio nel corso di un anno terrestre. Il rover ha in particolare rivelato strati complessi sotto la superficie del Pianeta Rosso utilizzando il suo radar che penetra nel terreno, oltre a trovare prove di come l’acqua in un lontano passato abbia alterato le rocce sulla sua superficie.

Lo stato di Zhurong, però, è attualmente sconosciuto. Il rover a energia solare è entrato in letargo nel maggio 2022 a causa dell’approssimarsi dell’inverno nell’emisfero settentrionale di Marte e avrebbe dovuto riprendere le attività autonomamente a dicembre. Tuttavia, le autorità spaziali cinesi non hanno fornito un aggiornamento sul rover. Le immagini recentemente scattate dal Mars Reconnaissance Orbiter della NASA confermano che non si muove da mesi. Non è noto se possa riattivarsi quando i livelli di illuminazione e temperatura aumenteranno sul Pianeta Rosso.