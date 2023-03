Marte, il rover cinese Zhurong scopre strutture misteriose sotto la superficie

MeteoWeb

Il rover cinese Zhurong ha dato una sbirciatina a ciò che si trova sotto la superficie di Marte. I dati registrati dallo strumento radar rivelano prove di crateri sepolti appena sotto la superficie del Pianeta Rosso e altre caratteristiche e strutture con origini misteriose, meno certe, secondo un nuovo studio.

Questa immagine della superficie marziana, che mostra diverse caratteristiche nette, contrasta con la struttura superficiale del sottosuolo della Luna. I 10 metri più alti della Luna sono costituiti da sottili strati che sono stati “macinati” da un bombardamento di micrometeoriti.

La differenza può essere spiegata dalla sottile atmosfera di Marte, che offre protezione contro i micrometeoriti e comporta azione di agenti atmosferici sulla superficie.

“Abbiamo scoperto molte dune sulla superficie nel sito di atterraggio, quindi forse questo cratere è stato rapidamente sepolto dalla sabbia e quindi questa copertura ha ridotto l’erosione spaziale, quindi possiamo vedere la forma completa delle pareti di questi crateri,” ha dichiarto Yi Xu, autore principale dello studio.

Il rover e la missione Tianwen 1

Zhurong è stato lanciato nel luglio 2020 insieme all’orbiter della missione Tianwen 1 ed è atterrato nella grande pianura di Utopia Planitia nel maggio 2021. Il rover ha percorso 1.921 metri a Sud dal suo sito di atterraggio durante l’anno terrestre successivo.

Il sito di atterraggio è stato selezionato sulla base di criteri ingegneristici e scientifici, in un’area in cui si ipotizza in tempo si trovassero le coste di un antico oceano. Uno degli obiettivi del radar di penetrazione del terreno di Zhurong (che rileva i segnali elettromagnetici dalle rocce del sottosuolo e ne raccoglie i riflessi) era cercare prove di acqua o ghiaccio intrappolati sotto la superficie.

I ricercatori sperano che queste nuove informazioni sul sottosuolo di Marte forniscano informazioni sullo sviluppo geologico del Pianeta Rosso, indizi sulle precedenti condizioni climatiche e possibilmente prove della presenza di acqua o ghiaccio.

La ricerca è stata pubblicata il 9 febbraio sulla rivista Geology della Geological Society of America.

Il destino incerto del rover Zhurong

Nel frattempo, il destino del rover Zhurong stesso è attualmente sconosciuto. Il rover a energia solare è entrato in letargo nel maggio 2022 a causa dell’avvicinarsi dell’inverno nell’emisfero settentrionale di Marte. Si prevedeva che riprendesse le attività autonomamente a dicembre, ma le autorità spaziali cinesi non hanno commentato l’apparente silenzio del rover.

Il Mars Reconnaissance Orbiter della NASA ha recentemente ripreso Zhurong dall’orbita, dimostrando che il rover non si è mosso dall’inizio del suo periodo di ibernazione. La speranza è che possa risvegliarsi man mano che le condizioni di luce e calore migliorano nella zona di Utopia Planitia.