Maltempo, colpo di coda dell’inverno: torna la neve in Valtellina | FOTO

È iniziato il colpo di coda dell’inverno, che ha riportato maltempo sull’Italia. Nelle ultime ore, in Valtellina e Valchiavenna si è assistito ad un crollo delle temperature di parecchi gradi anche sul fondovalle. Sono tornate la pioggia e le nevicate alle quote superiori ai 1.200 metri per la soddisfazione degli operatori turistici, in particolare per i gestori degli impianti di risalita. Precipitazioni nevose più consistenti a Bormio, Aprica, Livigno e Madesimo. Non si segnalano problemi alla viabilità.

