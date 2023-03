Siccità in Veneto, Zaia: “non escludo ordinanza nei prossimi giorni”

MeteoWeb

Il governatore Luca Zaia lancia un appello alla popolazione. Dopo l’invito alla popolazione di risparmiare l’acqua per lo stato di siccità in cui riversa il Veneto ha riferito in un evento: “Acqua non ce n’è ragazzi, l’avete visto, siamo in grossa difficoltà. Non escludo un’ordinanza nei prossimi giorni, intanto vi chiedo di darci una mano, risparmiare la risorsa idrica. L’acqua è il maggior tesoro che abbiamo, senza acqua non si può vivere“.

Zaia ha continuato: “Poi spero che a livello nazionale si finanzi un grande piano, che si vada avanti con la pulizia degli invasi alpini, perché se togliamo quel 40-50% dei detriti è il 40-50% in più che possiamo invasare. E ancora: bisogna decidersi ad autorizzare le cave in pianura come rete di invasi, quanto meno per l’agricoltura, e finanziare il mondo dell’agricoltura per ridurre la dispersione della risorsa idrica, come fanno in Israele“.