L’estate su Marte si avvicina, potrebbe esserci ancora speranza per Zhurong

Il rover cinese su Marte potrebbe essere bloccato, ma gli scienziati che utilizzano i dati della missione sperano ancora che il veicolo possa riattivarsi e continuare ad esplorare il Pianeta Rosso. Zhurong, che fa parte della missione cinese Tianwen 1, è atterrato su Utopia Planitia nel maggio 2021. Il rover è entrato in modalità ibernazione nel maggio 2022, sospendendo le operazioni durante l’inverno nell’emisfero settentrionale del pianeta.

Avrebbe dovuto riprendere autonomamente le attività a dicembre 2022, all’incirca nel periodo dell’equinozio di primavera settentrionale di Marte, quando le temperature e le condizioni di illuminazione erano più favorevoli per il veicolo a energia solare. Il veicolo, però, non ha dato segni di risveglio.

Tuttavia, secondo quanto affermato da Yi Xu, professore associato presso lo Space Science Institute dell’Università di Scienza e Tecnologia di Macao a VICE World News, potrebbe esserci ancora speranza per Zhurong.

L’estate su Marte si avvicina, Zhurong potrebbe risvegliarsi

La Cina non ha commentato lo stato del rover, ma le immagini del Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) della NASA dimostrano che il rover è rimasto fermo a lungo. Le immagini MRO mostrano che “è coperto dalla sabbia e dalla polvere, che impedisce la sua capacità di trasformare la luce solare in elettricità,” ha detto Xu. “Dobbiamo aspettare, perché ora è primavera, e poi arriverà la stagione estiva su Marte. Quindi dovrebbe ricevere più luce solare e anche la temperatura aumenterà,” ha detto Yi. “Quando la batteria è completamente carica, il rover o lo strumento potrebbero funzionare di nuovo“.

Zhurong dispone di mezzi attivi per pulire i suoi pannelli solari, ma il suo periodo di inattività in un’area soggetta a tempeste di sabbia ha apparentemente influito sulla sua capacità di generare elettricità e trattenere il calore. Il rover cinese non ha un’unità di riscaldamento a radioisotopi, come altri rover, ma ha invece un paio di “finestre” che consentono a una sostanza chimica chiamata n-undecano di immagazzinare energia termica.

Ci si aspettava che il rover si svegliasse autonomamente al verificarsi di 2 condizioni: le componenti chiave che raggiungono una temperatura superiore a -15°C e una generazione di energia superiore a 140 watt. Entrambe le condizioni dovevano essere raggiunte a dicembre.

Missione compiuta nonostante tutto

Xu è un coautore di un recente articolo che ha utilizzato i dati del radar di penetrazione del terreno di Zhurong per costruire un’immagine degli strati immediatamente sotto la superficie marziana, che hanno rivelato strati complessi.

Indipendentemente dal fatto che Zhurong si risvegli o meno, la missione ha già superato la durata prevista di 3 mesi terrestri. Il rover ha anche, come il suo compagno orbiter Tianwen 1, completato i suoi obiettivi scientifici primari.