Freddo e maltempo: al Sud il colpo di coda dell’inverno

Come ampiamente previsto nei precedenti bollettini meteo, è tornato il maltempo oggi al Centro/Sud Italia con temperature in forte calo. Impetuosi venti di maestrale stanno colpendo le Regioni meridionali provocando danni e disagi: le raffiche più forti hanno raggiunto 82km/h a Barletta, 81km/h a Brindisi, 76km/h a Lamezia Terme, 74km/h a Bari, mentre le temperature sono in netto calo e hanno già raggiunto +7°C a Matera e Campobasso, +10°C a Bari, Pescara e Cosenza. Nulla d’eccezionale, ma comunque un ritorno a condizioni meteo invernali dopo il caldo precoce dei giorni scorsi.

Le piogge stanno colpendo in modo particolarmente intenso la Puglia, la Campania (con picchi di oltre 60mm nel Cilento), la Basilicata e la Calabria tirrenica, con punte di 50mm nel cosentino. Particolarmente chiara l’immagine satellitare animata di oggi pomeriggio, da cui emerge il bel tempo al Nord (dopo il forte maltempo di stamani in Veneto), e la circolazione fredda e perturbata proveniente dai Balcani sul Centro/Sud.

Freddo e maltempo al Sud: i dettagli per le prossime ore

Nelle prossime ore il maltempo continuerà a colpire in modo particolarmente intenso il Sud e nello specifico la Calabria, che sarà la Regione più colpita dai fenomeni precipitativi nella sera/notte. Domani, Giovedì 16 Marzo, le condizioni meteo miglioreranno un po’ ovunque ma farà ancora più freddo. Da Nord/Est, infatti, irromperanno masse d’aria molto fredde che faranno piombare le temperature verso il basso di altri 5-6°C, scendendo così 8°C sotto la norma in tutto il Centro/Sud. Persisteranno inoltre per tutto il giorno impetuosi venti di tramontana sul mar Jonio, con raffiche ad oltre 80km/h nel Salento, sul Golfo di Taranto e in modo particolare in Calabria, su Crotone e provincia.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli confermano il rapido ritorno al bel tempo già venerdì: il weekend di San Giuseppe e della festa del Papà trascorrerà all'insegna del bel tempo in tutt'Italia, con qualche debole disturbo piovoso tra Toscana, Umbria e Lazio soltanto nella giornata di domenica.