Inchiesta Covid, fascicolo a Roma: Speranza tra gli indagati per il mancato aggiornamento del piano pandemico

Una parte degli atti della maxi indagine della Procura di Bergamo sul Covid è stata trasmessa alla Procura di Roma per competenza territoriale. Secondo quanto si apprende, gli atti riguardano il mancato aggiornamento del piano pandemico e vedono indagati a Bergamo gli ex Ministri della Sanità Speranza, Lorenzin, Grillo e una serie di tecnici del Ministero. I Pm romani ora vaglieranno le posizioni e decideranno se procedere ad una nuova iscrizione anche a Piazzale Clodio.

In totale, sono 11 gli indagati presenti nel fascicolo trasmesso a Roma a metà novembre del 2022. I tre ex ministri – Speranza, Grillo e Lorenzin – sono ritenuti dalla Procura di Bergamo essere “i responsabili dell’omessa istituzione/rinnovo del Comitato nazionale per la pandemia“, individuati nei Ministri della Salute pro-tempore. È finito nello stralcio anche il presidente dell’ISS Silvio Brusaferro, ma per lui l’ipotesi è di truffa in riferimento a erogazioni pubbliche.

Nell’atto vengono indagati e indicati come “responsabili per i dati falsi comunicati a Oms e Commissione Europea attraverso appositi questionari” l’ex numero due dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) Ranieri Guerra e quattro ‘tecnici’ del Ministero della Salute (Claudio D’Amario, Francesco Maraglino, Loredana Vellucci e Mauro Dionisio). Guerra deve rispondere anche del “mancato aggiornamento del piano pandemico e dell’omessa definizione dei piani di dettaglio”. Con lui sono indagati per rifiuto in atti d’ufficio anche l’allora direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute Giuseppe Ruocco e i direttori dell’ufficio 5 che si sono succeduti, ossia Maria Grazia Pompa e Francesco Maraglino.

Guerra: “questionario Oms compilato da capiufficio”

“Ancora non mi è stato comunicato nulla”, ma “comunque i questionari dell’Oms sono stati compilati dai capiufficio“. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Ranieri Guerra, ex direttore generale dell’Ufficio di Prevenzione del Ministero della Salute e già direttore vicario dell’Organizzazione mondiale della sanità.