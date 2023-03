Maltempo Campania: a Benevento chiusi parchi e cimitero

MeteoWeb

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, con propria ordinanza sindacale, ha disposto la chiusura, fino alle 20 di domani, giovedì 16 marzo, della Villa comunale, dei parchi cittadini e al pubblico del cimitero comunale, escluse le attività di accoglienza funebre o altre improrogabili. La decisione fa seguito all’allerta meteo diramata col bollettino della sala operativa regionale unificata della Regione Campania che dal pomeriggio odierno fino alle ore 20 di domani, segnala – quali fenomeni rilevanti – forti raffiche di vento.

