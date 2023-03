Ciclone Mediterraneo, forte maltempo oggi al Sud: intense grandinate in provincia di Lecce | LIVE

MeteoWeb

Il Ciclone Mediterraneo Juliette, che ha insistito per giorni sul Mediterraneo occidentale si va spostando nello Ionio ed entro domani abbandonerà la nostra penisola con fenomeni residui al Sud Italia. Oggi rimane però possibile lo sviluppo di celle temporalesche al meridione, con conseguenti nubifragi, grandine e raffiche di vento.

Forte maltempo viene segnalato questa mattina in particolare in Puglia, tra la provincia di Taranto e Lecce, con grandinate che hanno colpito Maglie ed altre località del Salento.

