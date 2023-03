Maltempo, finalmente pioggia in Veneto: in quota si rivede la neve

MeteoWeb

Il colpo di coda dell’inverno, iniziato dal pomeriggio di oggi al Nord Italia, ha riportato piogge in diverse regioni e neve sulle Alpi. Dopo settimane di tempo siccitoso, la pioggia è tornata anche in Veneto: le precipitazioni di moderata intensità sono diffuse su tutto il territorio regionale. Gli accumuli maggiori di pioggia si registrano finora sulla parte occidentale della pianura e sulle Prealpi, ma le piogge sono in estensione anche verso la parte centro orientale. Spiccano i 36mm caduti a Costozza, 28mm a Mestrino, 27mm a Santa Maria di Sala, 26mm a Padova, 25mm a Dosson, 23mm a Morgano, 22mm Villaggio Montegrappa.

Il cambio di circolazione ha determinato anche un netto calo delle temperature. In montagna, alle quote intorno ai 1.500 metri, le precipitazioni sono nevose: anche se non sono intense, stanno riportando paesaggi tipicamente invernali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: