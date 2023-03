Il maltempo si sposta al Centro: mostruosa Shelf Cloud a Civitanova Marche | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, nel corso del pomeriggio il maltempo è scivolato verso sud, dopo aver colpito il Nord. Temporali, anche intensi, hanno raggiunto il Centro, colpendo Lazio, Abruzzo e Marche. Ne è un esempio la mostruosa Shelf Cloud che si è formata su Civitanova Marche, come dimostrano le spettacolari immagini a corredo dell’articolo, riprese da Martina Klein. A livello pluviometrico, i dati parziali indicano 15-20mm di accumuli tra alta Umbria e Toscana meridionale. Nelle Marche, spiccano i 17mm caduti a Falconara Marittima.

Domani, mercoledì 15 marzo, il maltempo si sposterà al Sud, sulle Regioni Adriatiche e nel basso Tirreno. Contestualmente si alzeranno impetuosi venti di maestrale che spazzeranno tutto il meridione determinando forti mareggiate lungo le coste esposte. Domani il maltempo più significativo colpirà la Calabria, con nubifragi su tutti i settori occidentali della Regione, dove si verificheranno piogge torrenziali. Le temperature crolleranno tornando invernali, tanto che in Sila dal pomeriggio di domani nevicherà oltre i 1.600 metri di altitudine.

