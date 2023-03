Maltempo Toscana: neve sulle colline fiorentine | FOTO

MeteoWeb

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze avverte che le precipitazioni nevose sono intensificate e la quota neve è calata fino a quote collinari. Sulla viabilità appenninica si sconsiglia il traino di rimorchi ed i mezzi in transito devono essere dotati di dispositivi invernali montati. È atteso un graduale miglioramento delle condizioni meteo a partire dalla serata. Si ricorda l’obbligo delle dotazioni invernali e raccomandiamo massima attenzione alla guida.

Nella gallery scorrevole in alto, le immagini delle colline del Chianti imbiancate.

