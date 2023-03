Speciale bollettino meteo interplanetario: nuvole blu all’alba sul Pianeta Rosso

MeteoWeb

Uno speciale bollettino meteorologico interplanetario è stato rilasciato durante la Giornata Mondiale della Meteorologia. Il rover Perseverance della NASA ha recentemente osservato le nuvole prima dell’alba su Marte, prendendosi una breve pausa dalla sua caccia di vita antica sul Pianeta Rosso. Marte è un pianeta arido e polveroso, ma miliardi di anni fa l’acqua probabilmente scorreva in molte aree della sua superficie, implicando un potenziale luogo favorevole alla vita per i microbi.

Le nuove immagini delle nuvole, rilasciate dal Jet Propulsion Laboratory della NASA ieri, 23 marzo, sono state scattate con una delle telecamere di navigazione del rover poco prima dell’alba marziana del 18 marzo. Era il 738° giorno marziano, o sol, della missione di Perseverance. Un sol è poco più lungo (24 ore, 37 minuti) di un giorno sulla Terra.

Il breve comunicato della NASA che ha descritto le nuvole non ha rivelato però ulteriori informazioni su ciò che esattamente si sta studiando.

L’anno scorso, tuttavia, la NASA ha avviato un progetto di citizen science per sondare le nuvole marziane, che sono costituite da anidride carbonica, nota anche come ghiaccio secco. Lo studio delle nuvole fornisce una finestra sulle condizioni nella media atmosfera del pianeta, a circa 50-80 km di altitudine, avevano spiegato i funzionari all’epoca.

La tinta bluastra che aleggia nell’aria è dovuta alle particelle presenti nell’atmosfera marziana, che lasciano passare con più facilità la luce blu rispetto alle altre.

La missione di Perseverance su Marte

Perseverance è recentemente arrivato in una nuova area soprannominata “Berea“, dove sta per esaminare ulteriormente un’intrigante roccia stratificata. Più in generale, Perseverance e un piccolo elicottero chiamato Ingenuity stanno esplorando un antico delta fluviale nel cratere Jezero che potrebbe aver ospitato vita in un lontano passato. Ingenuity raggiungerà probabilmente il traguardo di 50 voli, 10 volte il suo obiettivo originale, nei prossimi giorni o settimane.

Perseverance sta anche raccogliendo campioni per il futuro ritorno sulla Terra, una campagna congiunta NASA-ESA.

La Giornata Mondiale della Meteorologia

Sul nostro pianeta, la Giornata Mondiale della Meteorologia si celebra ogni anno il 23 marzo per commemorare la fondazione dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale in quel giorno nel 1950.