Regno Unito nella morsa del gelo, Londra si risveglia con la neve | FOTO e VIDEO

E’ tornato il freddo nel Nord Europa: una nuova perturbazione proveniente dall’Oceano Atlantico ha riportato la neve.

Londra si è svegliata con panorami imbiancati mentre un’ondata di gelo artico stringe nella sua morsa il Regno Unito. Segnalati disagi ai trasporti in tutto il Paese. Treni e altri servizi ferroviari sono stati sospesi in alcune parti della capitale e in tutto il Galles, mentre numerose scuole sono state chiuse in gran parte del Regno Unito.

Il Met Office ha emesso un’allerta meteo gialla per ghiaccio e neve per la capitale e un’ampia zona del Sud dell’Inghilterra e del Galles, in vigore fino fino a domani.

I valori termici a Londra dovrebbero rimanere bassi per tutta la giornata odierna, non superando i +3°C, mentre potrebbero essere percepite temperature fino a -3°C.

Le condizioni meteo, che sono state attribuite a un’ondata di gelo artico, dovrebbero portare altra neve e ghiaccio in tutto il Regno Unito, ha affermato il Met Office.

Il servizio meteo nazionale ha evidenziato piogge in arrivo da Sud e ovest che stava iniziando a trasformarsi sempre più in nevischio e neve mentre si spingeva verso Nord ed Est.