Rocket Lab mette a segno la 2ª missione Electron dal suolo americano | VIDEO

MeteoWeb

Il secondo lancio di Rocket Lab dal suolo statunitense è stato un successo. Un booster Electron è decollato dalla Wallops Flight Facility della NASA in Virginia giovedì 16 marzo alle 23:38 ora italiana, dando il via a una missione che la compagnia ha chiamato “Stronger Together”. Poco meno di un’ora dopo, il vettore ha dispiegato 2 satelliti per immagini radar per la società Capella Space con sede a San Francisco in un’orbita circolare a circa 600 km sopra la Terra come previsto.

“Missione riuscita per Capella Space con il nostro 2° lancio dal Launch Complex 2, Virginia! Ora abbiamo lanciato 34 missioni Electron in totale, dispiegando 157 satelliti nello Spazio,” ha twittato Rocket Lab.

I due nuovi satelliti si uniscono alla costellazione SAR (radar ad apertura sintetica) di Capella Space, che fornisce ai clienti immagini dettagliate della Terra sia di giorno che di notte, in tutte le condizioni meteo.

Rocket Lab, lanciate 34 missioni orbitali

Rocket Lab ha lanciato fino ad oggi 34 missioni orbitali con l’Electron a due stadi, tutte tranne una dal suo Launch Complex 1 in Nuova Zelanda. La missione “Virginia Is for Launch Lovers“, è decollata da Wallops il 24 gennaio di quest’anno e rimarrà l’unica ancora per poco: oltre al volo in programma a breve, il sito ospiterà decolli dell’azienda regolarmente in futuro.