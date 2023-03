La sonda Lunar Flashlight è di nuovo nei guai

MeteoWeb

Una minuscola sonda lunare della NASA continua ad avere problemi con il propulsore mentre tenta di raggiungere la sua destinazione, ma c’è ancora tempo per trovare una soluzione. Lunar Flashlight è stata lanciata nel dicembre 2022, alla ricerca di ghiaccio lunare, ma sulla strada verso la Luna, il CubeSat ha sperimentato anomalie del propulsore nell’ambito della missione che, tra le altre cose, ha l’obiettivo di testare un nuovo propellente “green”. I funzionari della NASA hanno declassato la missione dall’orbita ai flyby lunari settimane fa. Tuttavia, la missione modificata rimane incerta, hanno sottolineato i funzionari dell’agenzia.

“Il team operativo ha lavorato su metodi per ripristinare il funzionamento parziale di uno o più propulsori per mantenere il veicolo spaziale all’interno del sistema Terra-Luna,” ha spiegato la NASA. “Hanno avuto un certo successo, ma continuano effettuare altri tentativi per eliminare le presunte ostruzioni nelle linee del carburante del propulsore“. “C’è tempo fino alla fine di aprile per generare la spinta necessaria per preservare l’opportunità di consentire flyby mensili del Polo Sud lunare“.

La missione e gli obiettivi della piccola sonda Lunar Flashlight

Lunar Flashlight è stata lanciata nel dicembre 2022 con un razzo Falcon 9 di SpaceX. A bordo del vettore anche un lander lunare giapponese privato che trasporta il rover Rashid degli Emirati, che rimane sulla buona strada per un atterraggio sulla Luna il mese prossimo. Il CubeSat della NASA, tuttavia, ha avuto alcuni problemi.

Tre giorni dopo il lancio, il sistema di propulsione sperimentale di Lunar Flashlight non ha fornito la spinta prevista: 3 dei 4 propulsori di sistema non hanno funzionato. Poiché le settimane di risoluzione dei problemi si sono estese a mesi, la NASA ha deciso a febbraio di abbandonare la missione principale, cioè raggiungere un’orbita a alone quasi rettilineo (NRHO) prima dell’uso pianificato di quel percorso da parte della stazione spaziale Gateway della NASA. Un’altra missione lunare banco di prova, CAPSTONE, si trova in quell’orbita e può fornire informazioni su di essa agli ingegneri.

La NASA e i partner di missione del Georgia Institute of Technology hanno sottolineato che i flyby lunari saranno comunque preziosi, in quanto porteranno il CubeSat a sorvolare il Polo Sud della Luna, dove il programma Artemis della NASA prevede di fare atterrare gli astronauti nel 2025. Ciò supponendo che il sistema di propulsione porti il CubeSat sulla Luna come previsto. In ogni caso, l’agenzia ha affermato che imparerà lezioni da questa esperienza, aiutando la futura progettazione di veicoli spaziali.

“Sebbene sperassimo che il sistema di propulsione funzionasse perfettamente, affrontare e reagire a questi problemi è una parte prevista di una missione di dimostrazione tecnologica come questa,” ha dichiarato Justin Treptow, vicedirettore del programma per il programma tecnologico per piccoli veicoli spaziali della NASA. “I test di volo, la valutazione e la risoluzione dei problemi aiutano a raggiungere l’obiettivo principale della missione, cioè esplorare le effettive prestazioni nello Spazio di questo nuovo sistema di propulsione“.