Meteo, le temperature massime di oggi: +21°C a Sassari

L’Italia si trova di nuovo sotto correnti subtropicali per il rinforzo dell’anticiclone africano sul Mediterraneo, che porta stabilità e temperature in aumento. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, venerdì 17 marzo, in alcune località italiane:

+21°C a Sassari, Oristano

a Sassari, Oristano +20°C a Loano, Firenze, Prato, Ceccano, Caltagirone

a Loano, Firenze, Prato, Ceccano, Caltagirone +19°C a Empoli, Terni, Orvieto, Foligno, Norcia, Trapani, Enna, Aragona, Nocera Inferiore, Pietramelara, Santa Maria Capua Vetere

a Empoli, Terni, Orvieto, Foligno, Norcia, Trapani, Enna, Aragona, Nocera Inferiore, Pietramelara, Santa Maria Capua Vetere +18°C a Roma, Albisola Superiore, Lucca, Perugia, Viterbo, Caserta, Poggiomarino, Sant’Antonio Abate, Acerra, Faicchio, Francofonte, Mineo, Mussomeli

a Roma, Albisola Superiore, Lucca, Perugia, Viterbo, Caserta, Poggiomarino, Sant’Antonio Abate, Acerra, Faicchio, Francofonte, Mineo, Mussomeli +17°C a Palermo, Catania, Siracusa, Agrigento, Caltanissetta, Napoli, Benevento, Isernia, Alghero, Quartu Sant’Elena, Frosinone, Latina, Tivoli, Spoleto, Pisa, La Spezia, Imperia, Savona, Vicenza

a Palermo, Catania, Siracusa, Agrigento, Caltanissetta, Napoli, Benevento, Isernia, Alghero, Quartu Sant’Elena, Frosinone, Latina, Tivoli, Spoleto, Pisa, La Spezia, Imperia, Savona, Vicenza +16°C a Milano, Monza, Brescia, Cremona, Genova, Trento, Bolzano, Bressanone, Pordenone, Modena, Ferrara, Siena, Arezzo, Gubbio, Cagliari, Olbia, Chieti, Messina, Salerno

a Milano, Monza, Brescia, Cremona, Genova, Trento, Bolzano, Bressanone, Pordenone, Modena, Ferrara, Siena, Arezzo, Gubbio, Cagliari, Olbia, Chieti, Messina, Salerno +15°C a Torino, Alessandria, Vercelli, Bergamo, Mantova, Pavia, Lodi, Crema, Como, Lecco, Sondrio, Verona, Padova, Treviso, Rovigo, Udine, Brunico, Bologna, Reggio Emilia, Piacenza, Imola, Ancona, L’Aquila, Taranto, Gallipoli, Tuglie, Avellino

a Torino, Alessandria, Vercelli, Bergamo, Mantova, Pavia, Lodi, Crema, Como, Lecco, Sondrio, Verona, Padova, Treviso, Rovigo, Udine, Brunico, Bologna, Reggio Emilia, Piacenza, Imola, Ancona, L’Aquila, Taranto, Gallipoli, Tuglie, Avellino +14°C a Lecce, Cosenza, Nuoro, Rimini, Forlì, Varese, Novara, Belluno, Vipiteno

a Lecce, Cosenza, Nuoro, Rimini, Forlì, Varese, Novara, Belluno, Vipiteno +13°C a Bari, Brindisi, Campobasso, Pisticci, Pescara, Fermo, Ravenna, Cesena, Venezia, Aosta, Biella

a Bari, Brindisi, Campobasso, Pisticci, Pescara, Fermo, Ravenna, Cesena, Venezia, Aosta, Biella +12°C a Cuneo, Urbino, Macerata, Termoli, Vieste

a Cuneo, Urbino, Macerata, Termoli, Vieste +10°C ad Altamura.