Meteo, le temperature massime di oggi: +27°C a Paternò

Il caldo di questi giorni sta per essere spazzato via da un colpo di coda dell’inverno. Una perturbazione, accompagnata dall’ingresso di aria fredda, sta già riportando la neve sulle Alpi, mentre al Sud oggi fa ancora molto caldo. Maltempo e freddo continueranno lunedì 27 e martedì 28 marzo. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, domenica 26 marzo, in alcune località italiane:

+27°C a Paternò, Villaputzu

a Paternò, Villaputzu +26°C a Chieti, Francofonte, Caltagirone, Mineo, Capoterra, Porto Rotondo, Sestu, Biasì, Sinnai

a Chieti, Francofonte, Caltagirone, Mineo, Capoterra, Porto Rotondo, Sestu, Biasì, Sinnai +25°C ad Aidone, Lascari

ad Aidone, Lascari +24°C a Siracusa, Enna, Bronte, Castelvetrano, Partinico, Cagliari, Olbia, Quartu Sant’Elena

a Siracusa, Enna, Bronte, Castelvetrano, Partinico, Cagliari, Olbia, Quartu Sant’Elena +23°C a Palermo, Catania, Trapani, Caltanissetta, Lequile, Soleto, Latiano, Francavilla Fontana, Valenzano, Rutigliano, Rimini

a Palermo, Catania, Trapani, Caltanissetta, Lequile, Soleto, Latiano, Francavilla Fontana, Valenzano, Rutigliano, Rimini +22°C a Bari, Lecce, Brindisi, Agrigento, Termoli, Rende, Pescara, Ferrara, Cesena, Forlì

a Bari, Lecce, Brindisi, Agrigento, Termoli, Rende, Pescara, Ferrara, Cesena, Forlì +21°C a Sanremo, Bologna, Modena, Parma, Imola, Ravenna, Firenze, Ancona, Ripi, Sgurgola, Benevento, Pisticci, Luzzi, Brancaleone

a Sanremo, Bologna, Modena, Parma, Imola, Ravenna, Firenze, Ancona, Ripi, Sgurgola, Benevento, Pisticci, Luzzi, Brancaleone +20°C a Poggio Rusco, Reggio Emilia, Foligno, Latina, Terracina, Sassari, Oristano, Cosenza, Rosarno, Messina, Taranto, Sapri, Sant’Antonio Abate, Faicchio

a Poggio Rusco, Reggio Emilia, Foligno, Latina, Terracina, Sassari, Oristano, Cosenza, Rosarno, Messina, Taranto, Sapri, Sant’Antonio Abate, Faicchio +19°C a Roma, Trieste, Mantova, Suzzara, Levata di Curtatone, Villa Poma, Piadena, Imperia, Rovigo, Prato, Lucca, Empoli, Macerata, Fermo, Perugia, Terni, Orvieto, Spoleto, Viterbo, Tivoli, Caserta, Avellino, Lioni, Santa Maria Capua Vetere, Pietramelara, Campobasso

a Roma, Trieste, Mantova, Suzzara, Levata di Curtatone, Villa Poma, Piadena, Imperia, Rovigo, Prato, Lucca, Empoli, Macerata, Fermo, Perugia, Terni, Orvieto, Spoleto, Viterbo, Tivoli, Caserta, Avellino, Lioni, Santa Maria Capua Vetere, Pietramelara, Campobasso +18°C a Trento, Pordenone, Cremona, Crema, Vigevano, Bra, Villanova Solaro, Cumiana, Loano, Albenga, Laigueglia, Siena, Pisa, Arezzo, Norcia, L’Aquila, Napoli, Vieste

a Trento, Pordenone, Cremona, Crema, Vigevano, Bra, Villanova Solaro, Cumiana, Loano, Albenga, Laigueglia, Siena, Pisa, Arezzo, Norcia, L’Aquila, Napoli, Vieste +17°C a Torino, Pinerolo, Genova, Brescia, Pavia, Lodi, Verona, Padova, Treviso, Udine, Bolzano, Piacenza, Urbino, Gubbio, Isernia, Alghero

a Torino, Pinerolo, Genova, Brescia, Pavia, Lodi, Verona, Padova, Treviso, Udine, Bolzano, Piacenza, Urbino, Gubbio, Isernia, Alghero +16°C a Milano, Bergamo, Asti, Cuneo, La Spezia, Vicenza, Belluno

a Milano, Bergamo, Asti, Cuneo, La Spezia, Vicenza, Belluno +15°C a Como, Alessandria, Novara, Vercelli, Savona

a Como, Alessandria, Novara, Vercelli, Savona +14°C a Venezia, Varese, Lecco, Biella

a Venezia, Varese, Lecco, Biella +13°C a Sondrio, Bressanone

a Sondrio, Bressanone +12°C ad Aosta, Vipiteno

ad Aosta, Vipiteno +11°C a Brunico.