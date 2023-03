Maltempo, forti temporali tra Veneto e Friuli Venezia Giulia: grandine nel Trevigiano | VIDEO

MeteoWeb

Temporali intensi sono in atto tra il Veneto sudorientale e il basso Friuli Venezia Giulia. Multicelle temporalesche localmente intense interessano la zona, provocando anche grandine di piccole dimensioni e raffiche di vento. Tra le località colpite dalla grandine c’è anche Treviso, dove la temperatura è passata da una massima di +20,5°C a +16,7°C nell’arco di un’ora, dopo l’arrivo del temporale. Ancora più grande il calo di temperatura nella vicina Salgareda, passata da +20°C a +14°C: anche questa località è stata colpita dalla grandine, come dimostra il video in alto. Una breve grandinata ha colpito anche la località di Silea.

I temporali sono in movimento verso sud-est: raccomandata prudenza in zona.

Breve grandinata a Silea, nel Trevigiano

